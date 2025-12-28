Путин: на Западе предложили Киеву достойные условия завершения конфликт

Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировкой войск заявил, что на Западе «появились умные люди», которые предложили властям Украины «достойные условия завершения конфликта».

«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как напомнил президент, боевые действия на Украине начались в 2014 году. «И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, … законное право на самоопределение. Это право прописано в уставе ООН»,— добавил он.

На совещании Владимир Путин также заявил, что наступление российской армии сводит к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских войск из ДНР. Он добавил, Россия готова решить стоящие задачи вооруженным путем, если власти Украины «не желают закончить дело миром».