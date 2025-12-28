Правительство продлило статус вынужденной генерации для новых ТЭС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым продлил статус вынужденной генерации теплоэлектростанций на 2029 год.

Речь идет о новых ТЭС, которые не попали в программу договоров на поставку мощности. В их числе Симферопольская и Севастопольская малые газотурбинные электростанции, Западно-Крымская МГТЭС, Шахтинская ГТЭС, а также Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.

В распоряжении написано, что решение о продлении статуса вынужденной генерации принято на основе предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Целью указано обеспечение надежного электро- и теплоснабжения потребителей.

