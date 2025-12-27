Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда, Ярославля и Калуги. Московские Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами», писал ранее господин Кореняко.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщала об изменении расписания рейсов из-за введенных ограничений. Вылет некоторых рейсов отменен. Перевозчик Nordwind сообщал о задержке 10 рейсов и возврате одного самолета в аэропорт вылета.

По данным Минобороны России, с 13:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 230 беспилотников, в том числе 31 — вблизи Москвы.