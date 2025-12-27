Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Президент России Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно данным на сайте Кремля, предыдущая их встреча прошла 29 мая этого года. В декабре прошлого года Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встречались в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1991 по 2019 год. В марте 2019-го он сложил полномочия по собственному желанию. В июне победу на президентских выборах одержал Касым-Жомарт Токаев.