В Италии раскрыли схему финансирования «Хамас» через благотворительные сборы

В Италии три благотворительные организации под видом помощи палестинскому народу собрали около €7 млн и отправили их «Хамас», сообщила Corriere della Sera. Итальянская полиция арестовала девять человек, в том числе предполагаемых участников зарубежного крыла палестинского движения.

Речь идет об Ассоциации благотворительной солидарности с палестинским народом (основана в Генуе в 1994 году), волонтерской организации, созданной в 2003 году, благотворительной ассоциации «Золотой купол» (La Cupola d'Oro), открытой в Милане в том же году. Ими, по данным газеты, руководит Мохаммед Ханнун — предполагаемый член зарубежного крыла «Хамас» и глава итальянской ячейки. Агентство ANSA уточняет, что он также арестован.

По данным следствия, господин Ханнун с 2001 года направлял собранные с помощью НКО средства напрямую «Хамас». Он отправил движению более 71% сборов — €7,29 млн. Деньги переводили через международные финансовые схемы в пользу организаций в Газе, связанных с «Хамас». Средства также отправляли через представителей правительства анклава.

Власти Италии заявили, что под видом гуманитарной деятельности НКО системно финансировали терроризм. Сама итальянская сеть рассматривалась как часть стратегического международного проекта палестинского движения.