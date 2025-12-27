За два часа над регионами России сбили 83 беспилотника ВСУ

С 18.00 до 20.00 мск силы ПВО сбили 83 беспилотника над шестью регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 48 БПЛА.

23 беспилотника сбили над Московской областью. 18 из них летели на Москву, отметили в Минобороны. Девять дронов уничтожили над Калужской областью. По одному — над Курской, Рязанской и Смоленской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ. О первых трех сбитых дронах он сообщил в 16:53 мск. О последнем — в 19:20 мск. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при налете БПЛА на регион никто не пострадал, разрушений нет.