Мандарины за год подешевели на 12%

В России стоимость килограмма мандаринов в среднем снизилась до 185 руб. Такая цена на 12% меньше по сравнению с прошлогодним ценником в 218 руб., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

В исследовании отметили, что спрос в среднем по стране снизился на 6%, однако в регионах «картина не единообразная». Жители Тюмени стали на 34% чаще покупать эти фрукты, в Краснодарском крае — на 24%. В некоторых регионах мандарины подорожали. Больше всего цена на них выросла в Пермском (на 40%) и в Красноярском (на 17%) краях.

В исследовании проанализировали более 6 млн чеков, выданных по стране с 1 ноября 2025 года. Их сравнили с чеками аналогичного периода прошлого года. Снижение цены аналитики связали с налаживанием поставок цитрусовых в Россию. Основные страны-экспортеры — Турция, Абхазия, Египет.