Бастрыкин потребовал доклад после убийства на стройке в Москве из-за зарплаты

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства на строительном объекте в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для конфликта стали выплаты за проделанную работу.

Во время ссоры были применены колюще-режущие предметы. Один человек погиб. В пресс-релизе уточняется, что конфликт возник между мигрантами. Возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК).

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.