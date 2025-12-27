Около 17 тыс. жителей Норвегии остались без света из-за шторма

Около 17 тыс. жителей провинции Нурланн на севере Норвегии остались без электричества из-за обрушившегося на регион шторма. Об этом сообщила радиостанция NRK со ссылкой на данные операторов электросетей Arva и Linea.

Порывы ветра достигают 35-44 м в секунду. По словам главы службы по ЧС Тарьей Лангванд Сольванг, при таких условиях сотрудникам спецслужб запрещено чинить электросети по правилам безопасности. «Поэтому люди должны быть готовы к тому, что исправление ошибок может занять некоторое время»,— отмечает глава ЧС.

Вчера Норвежский метеорологический институт предупредил об очень сильных порывах ветра и лавинной опасности на территориях северной Норвегии. Шторм в регионе также мешает дорожному движению, из-за чего власти перекрыли некоторые трассы. По состоянию на 6:00 по местному времени из-за непогоды отменили как минимум восемь авиарейсов, сообщает Dagbladet. Издание отмечает, что самые сильные ветры, по прогнозам, будут на Лофотенских островах, в Вестеролене и Сальтене.