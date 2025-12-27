Переговоры руководителей стран ЕС с Зеленским запланированы на вечер 27 декабря

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководителями стран Евросоюза должны пройти вечером 27 декабря. Об этом сообщил «РИА Новости» осведомленный европейский источник.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

После встречи, по словам собеседника агентства, стороны сделают короткое заявление для прессы. На следующий день Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде. Там господин Зеленский представит президенту США новую версию мирного плана по урегулированию. Некоторые из пунктов — гарантии безопасности, ситуация на фронте, восстановление Украины.

По словам Дональда Трампа, он ожидает от встречи положительных результатов. При этом президент США призвал Владимира Зеленского иметь в виду, что тот ничего не получит без его одобрения.