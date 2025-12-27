В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления

Администрация Краснодара ввела новые правила уличных выступлений в городе. Теперь музыканты и танцоры должны согласовывать дату и время выступлений, состав коллектива, перечень музыкальных инструментов и программу. Постановление опубликовано на сайте краснодарской администрации.

Коллективы, в составе которых больше шести человек, к уличным выступлениям допускать не будут. Артистам также нельзя будет исполнять репертуар, содержащий «политические призывы или агитацию, ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности», указано в документе. Кроме того, уличные выступления нельзя проводить ближе чем в 100 м от массовых мероприятий, организованных администрацией Краснодара.

Согласно документу, до 28 февраля 2026 года уличные выступления в Краснодаре можно проводить в период с 10:00 до 21:00 мск, а с 1 марта 2026-го — с 10:00 до 13:00 мск и с 15:00 до 21:00 мск.

Если организаторы уличного выступления нарушат указанные правила, им грозит ответственность в соответствии со ст. 2.19 закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях». В соответствии с ней с физлиц могут взимать штрафы в размере от 3 до 30 тыс. руб., с юрлиц — до 40 тыс. руб.