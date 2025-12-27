Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 19

Российские силы ПВО за последние полчаса сбили еще 11 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Итого число уничтоженных БПЛА достигло 19.

На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме, Внуково и Ярославля — закрыты полностью.

Всего за три часа (с 15:00 до 18:00 мск) над Россией сбиты 111 БПЛА. Больше всего дронов (73) в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без жертв и разрушений.