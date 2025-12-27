Тела еще двух альпинистов нашли в горах Казахстана

Спасатели нашли тела еще двух погибших альпинистов в районе пика Локомотив на высоте 3,7 тыс. м над уровнем моря, сообщили в Telegram-канале ДЧС Алматы. До этого они обнаружили тело еще одного альпиниста.

В поисках участвовали подразделения ДЧС Алматы, Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК, службы спасения, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Также был использован вертолет «Казавиаспас» МЧС. Всего альпинистов искали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинолога и 4 беспилотника.

Работы спецслужб осложнялись погодными условиями, лавинной опасностью, рельефом местности, отметили в департаменте. Поэтому тела альпинистов спасатели спускали пешком до спасательного поста «Медео». Их передали сотрудникам полиции, назначена судебная экспертиза.

По данным Telegram-канала SHOT, туристическая группа из трех человек направилась на пик Тянь-Шань, расположенный в Алма-Атинской области Казахстана, 24 декабря. Связь с ними пропала в ночь на 26 декабря. В департаменте уточнили, что об исчезновении тургруппы рассказала сестра одного из альпинистов. SHOT писал, что туристов накрыло лавиной.