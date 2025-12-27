Совет директоров «Ростелекома» утвердил стратегию компании до 2030 года

Совет директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) утвердил новую стратегию развития компании на период 2026–2030 годов. Заседание возглавил председатель совета директоров, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Ростелеком» стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. По его словам, цели предыдущей стратегии развития на 2021–2025 годы были достигнуты даже раньше срока. «Компания планирует динамично наращивать цифровой бизнес, и годовая выручка уже в ближайшие годы должна превысить 1 трлн руб.,— сказал господин Медведев.— Более детально с новыми стратегическими целями мы ознакомим инвестиционное сообщество и все заинтересованные стороны уже в первом квартале 2026 года».

На заседании была также одобрена стратегия цифровой трансформации общества на период 2026–2030 годов, а также бизнес-план компании на 2026 год. Как ранее говорили в «Ростелекоме», новая стратегия учитывает изменившуюся ситуацию на рынке и тот факт, что цели предыдущей стратегии выполнены досрочно. Кроме того, в документ будут включены положения об изменениях дивидендной политики предприятия.