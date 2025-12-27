В Банке России не назвали точных сроков приватизации НСПК

На данный момент сроки приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) неясны. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Про сроки говорить пока сложно. Ни в российской, ни в международной практике не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка»,— сказала госпожа Бакина ТАСС. По ее словам, приватизация НСПК повлияет на весь платежный рынок, а потому необходимо заранее детально обсудить все аспекты, в том числе форму передачи и последствия.

Процесс приватизации НСПК должен проходить на открытых условиях для всех участников рынка — это принципиальная позиция Банка России, добавила Алла Бакина. «Кроме того, должен сохраняться статус равнодоступности национальной платежной инфраструктуры с недискриминационными условиями»,— отметила она.

В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор рассматривает два варианта приватизации НСПК — продать миноритарный пакет НСПК, оставив за ЦБ 50% плюс одну акцию, или 100% сервисов, например, платежную систему «Мир» или СБП. Основная цель приватизации — лучше слышать мнение рынка о том, как развивать те или иные сервисы, говорила госпожа Набиуллина.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ повернулся к приватизации».