КНР отозвала мандаты у нескольких высших военачальников

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) аннулировал депутатские мандаты бывшего зампреда Центрального военного совета (ЦВС) КНР Хэ Вэйдуна и четырех других высокопоставленных военных. Решение было принято на итоговом заседании сессии, пишет ТАСС.

Помимо Хэ Вэйдуна, занимавшего вторую по значимости должность в военной иерархии страны, были отозваны мандаты бывшего главы Политико-юридической комиссии ЦВС адмирала Ван Жэньхуа, экс-политического комиссара Народной вооруженной полиции генерал-полковника Чжан Хунбина, замначальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенанта Хэ Хунцзюня и генерал-лейтенанта Ван Пэна.

Во всех официальных документах для обозначения лишения полномочий использован термин «отозван», что в политической практике КНР обычно указывает на начало дисциплинарных расследований или уголовного преследования по инициативе избирающего органа.

Помимо военнослужащих, ПК ВСНП подтвердил прекращение полномочий нескольких гражданских чиновников, включая бывшего секретаря городского комитета Янчжоу Се Чжэнъи. Общее число депутатов 14-го созыва ВСНП составляет около 2,9 тыс. человек.