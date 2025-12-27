Из ФНБ выделят свыше 25 млрд руб. на лизинг вертолетов

На финансирование второй трехлетней программы лизинга вертолетов в России выделят свыше 25 млрд руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Больше 25 млрд руб. планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше семи десятков вертолетов, которые будут построены на Казанском авиационном заводе»,— сказал журналистам Антон Алиханов (цитата по ТАСС). Казанский завод — основной поставщик вертолетов Ми-8 для авиапредприятий на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера по программе лизинга, уточнил министр.

Сегодня Антон Алиханов говорил, что в России продлят программу льготного лизинга вертолетов. Он отметил, что такое решение было принято из-за высокого спроса на льготный лизинг со стороны российских компаний. На следующие три года Казанский вертолетный завод (КВЗ) получит заказ минимум на 70 машин.