Politico присудила антипремии 2025 года Трампу, Саркози и фон дер Ляйен

Politico опубликовала ежегодный антирейтинг политиков и общественных деятелей, в котором наградила их премиями «за лучшие политические фейспалмы» 2025 года. Ими были удостоены президент США Дональд Трамп, бывший президент Франции Николя Саркози, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Николя Саркози наградили «Премией Аль Капоне за проявленную в тюрьме стойкость». В конце сентября суд приговорил его к пяти годам по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Однако господин Саркози пробыл в тюрьме всего 20 дней. Он содержался в отдельной камере с собственным душем и туалетом, его круглосуточно сопровождали телохранители. После выхода из тюрьмы Николя Саркози написал мемуары «Дневник заключенного» о пережитом опыте: он сравнил свою камеру с комнатой в дешевом отеле, описал свой рацион, состоящий из йогуртов, мюсли и яблочного сока, и рассказал, что стал свидетелем драки.

Дональд Трамп был удостоен премии «Искусственное в искусственном интеллекте» за использование сгенерированных ИИ видео. Президент США публиковал на своей странице в Truth Social ИИ-ролик, где он летит на истребителе с надписью «Король Трамп» и сбрасывает коричневую грязь на протестующих против его второго президентского срока. Он выкладывал еще один сгенерированный ролик, в котором глава демократов в сенате Чак Шумер называет членов своей партии «прогрессивными кусками дерьма».

Урсулу фон дер Ляйен наградили премией «По крайней мере, вы попытались» за стремление противостоять торговым пошлинам Дональда Трампа. В июле США и ЕС заключили торговую сделку — Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Европейские политики без энтузиазма восприняли такой договор, назвав его «актом подчинения» США, отмечает Politico.

В 2024 году в антирейтинг политиков и общественных деятелей от Politico попали бывший премьер Бельгии Шарль Мишель, бывший канцлер Германии Олаф Шольц, глава социал-демократов в Европарламенте Иратче Гарсия, премьер Греции Кириакос Мицотацис и другие. В 2023 году Politico присудила антинаграду президенту России Владимиру Путину «за лучшую роль русского, сыгранную русским».