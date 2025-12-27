Умерла первая женщина-глава Центробанка Пакистана

Шамшад Ахтар — первая и единственная женщина, которая была главой Государственного банка Пакистана, умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщил пакистанский Минфин, передает агентство Reuters.

«Она честно и преданно служила стране, занимая одни из самых высоких экономических должностей»,— сообщил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. Он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Шамшад Ахтар.

Шамшад Ахтар возглавляла Государственный банк Пакистана с 2006 по 2009 год. В 2011 году она стала старшим советником бывшего генсекретаря ООН Пан Ги Муна, а в 2018-м временно занимала пост министра финансов Пакистана. Кроме того, в декабре 2013 года Шамшад Ахтар была назначена исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В 1974 году госпожа Ахтар получила степень бакалавра в Университете Пенджаба, а в 1975-м окончила Университет Каид-и Азама по направлению экономика. В 1977 году она получила магистерскую степень в Университете Сассекса в Великобритании, а в 1980-м стала доктором экономических наук в Университете Пейсли.