Внуково частично ограничил работу

В районе аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Это значит, что авиагавань принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами, пояснили в ведомстве. Из-за введенных ограничений возможны корректировки в расписании некоторых рейсов.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса пассажирам рекомендовали проверить на онлайн-табло аэропорта.

Через 20 минут после этого приостановил работу аэропорт Ярославля. В администрации региона ситуацию пока не комментировали.