Спрос снизил градус

Перед Новым годом россияне закупились вином, которое не содержит алкоголь. По данным маркетплейса Ozon Fresh, в декабре таких напитков было заказано вдвое больше чем годом ранее. А безалкогольного пива — втрое. Эксперты рынка подтверждают тенденцию. По предварительным данным, в 2025-м продажи обеих категорий стабильно росли, причем и в ритейле, и в общепите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В том числе очищенный от спирта продукт начали производить и небольшие крафтовые предприятия, отмечает первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский: «Объем продаж по данной категории растет по отношению к прошлому году примерно на 10-15%. А вот спрос на алкогольную продукцию, в том числе пиво, стагнирует. В безалкогольном сегменте появляются новые продукты, идет развитие. Компании, которые раньше не производили безалкогольное пиво, тоже переходят на него. Развиваются и технологии. Если раньше это было достаточно дорогостоящее производство, сейчас у нас есть возможность, даже небольшим пивоварам, производить достаточное приличное безалкогольное пиво. Стоить оно будет примерно так же, как и обычное. Может, чуть дешевле, потому что у нас нет акциза на эту продукцию».

Гипермарект «О'кей» сообщал, что продажи безалкогольного вина в 2025 выросли в полтора раза. Сеть «Лента» приводила похожие показатели. Хотя эксперты отмечают, что дело может быть в «эффекте низкой базы», доля таких напитков от общих покупок вина пока оценивается в несколько процентов. Но в ближайшие годы она может вырасти в два-три раза, писал РБК со ссылкой на участников рынка. Правда, пока у производителей есть некоторые проблемы, отмечает руководитель аналитической группы AlcoExpert Юрий Юдич: «Действительно есть рост сегмента безалкогольного вина и пива. Все производители, у которых не было в ассортименте безалкогольных вин, сделали их. Недавно "Абрау-Дюрсо" представил новое безалкогольное вино. То есть этот рынок развивается. Это связано и с тем, что молодежь меньше употребляет алкогольные напитки. Конечно, в любом ресторане, в любом баре уже давно было безалкогольное пиво, вот сейчас будет появляться еще и безалкогольное вино.

У российских производителей алкоголя есть определенные сложности, связанные с лицензированием, потому что в процессе производства безалкогольного вина, из него изымается спирт, на который нет, скажем так, законного регулирования. Потому что многие винные предприятия не имеют лицензии на работу со спиртом. А по-настоящему безалкогольное вино — это не сок, а настоящее вино, из которого специальным образом, достаточно дорогостоящим, удален алкоголь. Тогда напиток хотя бы немного похоже на вино».

Винотеки также сообщают об интересе россиян к безалкогольному вину. К середине 2025-го в сети SimpleWine его продажи выросли почти в полтора раза. «Форт» заявлял о росте спроса в категории в 80%. Как писал “Ъ”, этому способствовала не только тяга граждан к здоровому образу жизни, но и усилия поставщиков. Для импортеров пошлины на безалкогольное вино гораздо ниже. По оценкам участников рынка, зарубежные марки стоят от 800 руб. за бутылку, а игристые — от 1,5 тыс. руб.

Александра Абанькова