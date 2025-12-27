Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире

Кремлевская елка заняла седьмое место в десятке самых высоких новогодних деревьев в мире. Об этом сообщило «РИА Новости».

Высота кремлевской елки составляет 26 м, обхват ствола — 64 см, размах ее нижних ветвей — 11 м. Дерево нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. 8 декабря его спилили, а в Кремль доставили вечером 10 декабря.

Самую высокую новогоднюю ель установили в Бразилии — ее высота составляет 57 м. Второй по высоте стала елка из Испании — 35 м, третьей — из Индонезии (33 м). На четвертом месте — ели из Румынии и Португалии, их высота составляет 30 м, на пятом — новогодняя елка из Австрии высотой 28 м.

В Риме, Лондоне и Сиднее установили ели высотой по 25 м, в Будапеште — 23 м. 20-метровые новогодние елки установлены в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе.

В Афинах и Любляне установлены елки по 18 м и 19 м соответственно. В центре Берлина и Парижа стоят деревья высотой 16 м. Четырнадцатую строчку рейтинга заняла новогодняя ель в Софии, достигающая 15 м, а пятнадцатое место досталось елке из Таллина высотой 14 м.