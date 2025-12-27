Российские военнослужащие за двое суток предотвратили пять контратак ВСУ в районе Купянска. Речь идет о населенных пунктах Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Все контратаки отражены, утраты территории не допущено»,— указано в сообщении военного ведомства. Во время операции уничтожены пять единиц техники, среди которых два бронетранспортера М113 производства США и бронеавтомобиль «Пантера».

В российском Минобороны вновь подтвердили, что Купянск находится под контролем РФ. Отражение новых контратак продолжается.