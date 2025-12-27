CNN узнал о планах США захватить пустой танкер «теневого флота» Венесуэлы

США преследуют нефтяной танкер Bella 1 в международных водах у берегов Венесуэлы, сообщил CNN со ссылкой на источники. Собеседники телеканала назвали судно пустым и заржавевшим. Американские власти рассматривают возможность направить специализированную морскую группу для захвата танкера.

Белый дом заявил, что Bella 1 — судно «теневого флота» Венесуэлы. 22 декабря США пытались его остановить, но танкер ушел в Атлантический океан. В американской администрации могут как отказаться от захвата судна, так и, наоборот, перебросить дополнительные силы, сообщили источники телеканала. По их словам, власти США также могут перебросить группу быстрого реагирования для захвата судов, не подчиняющихся требованиям.

17 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о введении «полной и всеобъемлющей» блокады нефтяных танкеров Венесуэлы, находящихся под санкциями США. В декабре береговая охрана США уже перехватила два танкера с венесуэльской нефтью. Администрация господина Трампа обвиняет Каракас в незаконном обороте наркотиков и использовании нефтяных доходов для поддержки «незаконного режима».

