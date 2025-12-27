Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Курской области

Глушковский район Курской области подвергся атаке ВСУ. При ударе беспилотника погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил господин Хинштейн, ВСУ сбросили взрывчатку с дрона прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Губернатор принес соболезнования близким погибшего.

Накануне Александр Хинштейн рассказал об атаке ВСУ в деревне Ходяковка Глушковского района. Погиб мужчина. В селе Крупец Рыльского района при ударе БПЛА пострадал пожарный. Его с осколочными ранениями доставили в Рыльскую ЦРБ.