Google демонтирует серверы

Google предупредила российских провайдеров о планах вывезти свои устаревшие серверы. По информации РБК, компания направила операторам сообщение, речь в котором идет о планах изъять кэширующие серверы модели Dell R720, сейчас их сняли с производства. В России это оборудование устанавливалось до 2022-го и применялось для ускорения доставки контента для пользователей. Прочие станции Google Global Cache выводить из эксплуатации не будут, а саму процедуру представители американской корпорации хотят начать через месяц, 26 января 2026 года. Компания уже почти четыре года не ведет коммерческую деятельность в России и закрыла московский офис. Доступны только бесплатные услуги.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Процедура носит рутинный характер, но может снизить скорость работы некоторых сервисов от Google, считает директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов: «Google может отключить сервер дистанционно, но для соблюдения процедуры важно его демонтировать из стоек центров обработки данных и утилизировать. У корпорации очень сложные отношения с российскими властями, Google полностью игнорирует все предписания, поэтому уверен, что вывезти эти серверы из России не получится.

Также важно иметь в виду, что они были в первую очередь предназначены для CDN-сетей. Это Content Delivery Network — специализированное сохранение наиболее востребованных данных: видео, фото — большого, объемного контента, который в первую очередь необходим был для ускорения работы YouTube. Я думаю, что у них не в приоритете в принципе поддерживать стабильную работу оборудования. Прямое соединение с европейскими сетями через точки обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге, для них этого будет достаточно. Доступ к контенту, который есть на YouTube, может также замедлиться на 20-30%, когда эти серверы физически будут выходить из работы».

Помимо тех ограничений, которые уже и так испытывает видеохостинг от Google, дополнительных не появится, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «YouTube остался месяц? Категорически нет. Сейчас видеохостинг замедлен. Когда люди используют обход этого замедления, они фактически гонят трафик через какие-то зарубежные сервисы. Кэширующие серверы, которые находятся у нас в стране, в этом процессе никакого участия не принимают. Уберут, добавят —в работе YouTube ничего не изменится. Второй момент заключается в том, что не говорится о том, какой процент кэширующих серверов будет изъят. 270-ый сервер действительно достаточно старый, Google размещала у нас и гораздо более свежие.

Сервисами корпорации у нас пользуется не так много людей, чтобы отсутствие кэширующих серверов снова привело к замедлению работы. Кэширующие серверы направлены на более быструю доставку контента. В том случае, если контент уже доставлен, например, соединение с каким-то иностранным сервером для загрузки карты, установлено, то на производительность далее это не влияет. Поэтому я бы относился к данному изъятию серверов как к рутинной операции, которую проводят крупные компании. Они снимают из продуктива серверы тогда, когда на них заканчивается поддержка, а не как у нас, используют до последнего».

По данным источников РБК, у части провайдеров упомянутые в письме Google серверы вывезли ранее. Сейчас российское юрлицо компании после признания банкротом в октябре 2023-го находится под конкурсным управлением.

Станислав Крючков