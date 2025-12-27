СКА первым в истории одержал 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ

Петербургский СКА стал первой командой, одержавшей 700 побед в регулярных чемпионатах КХЛ. Как уточнили в пресс-службе армейцев, для достижения этого результата клубу потребовалось 1035 игр. Значительная часть побед пришлась на домашние встречи — 369, на гостевые — 331.

Игроки петербургского СКА в игре против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки петербургского СКА в игре против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА

СКА таким образом обошел заклятых конкурентов в лиге, включая московские «Динамо» и ЦСКА, казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». При примерно равном количестве игр столичные армейцы одержали 657 побед, барсы — 648, уральцы — 645, бело-голубые — 639.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что накануне петербуржцы в гостях обыграли минское «Динамо» со счетом 4:1. Дубль на свой счет записал нападающий Михаил Воробьев.

Андрей Маркелов