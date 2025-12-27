СКА преподал мастер-класс минскому «Динамо»
в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты СКА с победы начали выездную серию матчей в чемпионате КХЛ, венчающую год. В Минске команда Игоря Ларионова обыграла местное «Динамо» со счетом 4:1. Дубль записал на свой счет форвард Михаил Воробьев. Также «респекты» за победу нужно адресовать вратарю петербургского клуба Сергею Иванову, отразившему 36 бросков.
Петербуржцы в Минске показали умный и рациональный хоккей
Фото: ХК СКА
Армейцы обыграли команду из Беларуси второй раз за сезон. Первое поражение СКА нанес динамовцам в Ледовом дворце еще в сентябре. С тех пор петербуржцы, проведя более-менее нормальный старт чемпионата, начали дрейфовать в сторону подвала турнирной таблицы, а «Динамо» постепенно забиралось все выше и к моменту второй дуэли с армейцами уже закрепилось в роли одного из лидеров Западной конференции. Интересно, что тренеры команд — Игорь Ларионов (СКА) и Дмитрий Квартальнов («Динамо») — родом из Воскресенска, в советские времена считавшегося хоккейным городом. Оттуда вышло немало мастеров высокого уровня, в Воскресенске базировалась самобытная команда «Химик». Но, когда Квартальнова начинают сравнивать с Ларионовым, первый, хотя и имеет за плечами богатую хоккейную карьеру, включающую выступления в НХЛ, говорит: «Ребята, давайте не будем. Где я и где Ларионов?» Все-таки нынешний тренер СКА — двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель кубка Стэнли. Квартальнов как игрок выиграл в составе сборной СССР только чемпионат мира. Но как тренер он работает успешно, борясь с разными командами КХЛ за высокие места. К тому же Квартальнов возглавляет сборную Беларуси.
Что касается прошедшей дуэли между «Динамо» и СКА, то петербуржцы провели ее, показав умный и рациональный хоккей. Когда надо — контролировали шайбу, когда надо — прессинговали в чужой зоне и ловили соперника на ошибках, когда надо — строго играли в защите. В случае с третьим голом гостям «помог» судья: шайба попала в него после броска игрока «Динамо», отскочила к Михаилу Воробьеву, тот разыграл ее с защитником Данилой Галенюком и послал в пустые ворота. Это был ключевой момент матча, потому что до этого минчане, проигрывавшие к середине второго периода 0:2, наседали и шайба Воробьева остудила их пыл. С другой стороны, это был третий случай за игру, когда армейцы, пусть и с помощью арбитра, не дали сопернику выйти из зоны и наказали его за ошибки голом.
Первые две шайбы, авторами которых стали Брендан Лайпсик и Матвей Поляков, тоже были забиты после прессинга СКА. Еще в стартовом периоде запомнился момент, когда американский защитник гостей Бреннан Менелл (он, как и канадец Лайпсик, имеет российское гражданство) отправил силовым приемом соперника за борт, за которым находились игроки СКА. Там пострадавший налетел на запасного голкипера армейцев Егора Заврагина и свалил его с ног. Эпизод из серии «Бей чужих, чтобы свои падали» дал понять, что никому в этой игре расслабляться нельзя.
Другой ключевой момент, повлиявший на результат, случился в конце второго периода, когда хозяева получили возможность в течение нескольких секунд впятером атаковать троих игроков СКА и вратаря Сергея Иванова. Армейцы выстояли. И хотя канадский легионер «Динамо» Сэм Аванс в середине третьего периода размочил счет, хозяева снова имели преимущество в два игрока, заменив вратаря: времени до финальной сирены оставалось на так много. И когда тренеры «Динамо» в концовке снова отправили своего голкипера на «лавку», выпустив вместо него «лишнего» игрока, это закончилось тем, что армейцы перехватили шайбу и Воробьев отправил ее в пустые ворота. Так была поставлена точка в этой игре. Гости выиграли ее благодаря грамотной тактике, хорошей реализации моментов и надежной игре обороны, где выделялся голкипер Иванов, отразивший 36 бросков из 37.
После успеха в Минске СКА поднялся на шестое место «Запада», догнав по очкам «Спартак», и 28 декабря сыграет в Сочи с местной командой, идущей в числе аутсайдеров. Завершат год армейцы дуэлью с «Шанхайскими драконами» на «СКА Арене», где они сами когда-то принимали соперников. Китайский клуб вчера проиграл дома «Нефтехимику» 3:4 в овертайме и занимает девятую строчку в таблице Западной конференции.