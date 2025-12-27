Суд изъял имущество у семьи обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства недвижимость и другое имущество родственников экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Долматова. Решение принято по иску прокуратуры, заявили ТАСС в суде.

Согласно материалам дела, в собственность РФ передали в том числе трехэтажную виллу с бассейном в Сочи. Она зарегистрирована на бывшую жену господина Долматова. Также иск затронул дачу в СНТ «Сутугинское» под Сочи и несколько земельных участков, оформленных на экс-супругу и мать арестованного. Помимо этого государству переданы объекты в Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях.

Олега Долматова задержали в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор со знакомыми для хищения бюджетных денег, выделенных на разработку программно-технического обеспечения для учета объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. По делу также проходит экс-руководитель ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислав Новиков. В марте суд арестовал имущество господ Долматова и Новикова в нескольких регионах.