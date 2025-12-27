В Кочубеевском округе опрокинулась Лада: погиб водитель

Водитель Lada Kalina погиб утром 27 декабря 2025 года в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инспекторы Госавтоинспекции ОМВД России "Кочубеевский" зафиксировали аварию на 24-м километре трассы Кочубеевское–Балахоновское–Армавир. Мужчина не справился с управлением около 10 часов, съехал в кювет и опрокинулся.

43-летний житель Железноводска умер на месте. У него имелся 25-летний стаж вождения без административных нарушений за два года. Автоинспекторы отметили: отсутствие ремня безопасности усилило последствия.

Трасса Кочубеевское–Балахоновское–Армавир соединяет ключевые населенные пункты Ставрополья. Дорога входит в сеть региональных маршрутов с интенсивным движением грузовиков и легковушек. За 2025 год в округе произошло не менее 15 смертельных ДТП, по данным краевой ГИБДД. Большинство аварий связаны с потерей контроля на поворотах и кюветах.

Эксперты подчеркивают риски зимой: гололед и снегопад 27 декабря усложнили дорогу. Прогноз МЧС Ставрополья предупреждал о метелях в Кочубеевском районе с утра. Водитель ехал один, без пассажиров. Машина – отечественный седан 2000-х годов выпуска, часто фигурирующий в статистике опрокидываний из-за высокого центра тяжести.

Расследование продолжается. Инспекторы проверяют тормозную систему Lada Kalina и следы на асфальте. В 2025 году в Ставропольском крае зафиксировали 450 ДТП с опрокидыванием, 120 из них – смертельные. Ремни спасли бы 70% жертв, по данным ГИБДД РФ.

Станислав Маслаков