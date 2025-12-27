«Газпром»: единственное в Прибалтике хранилище газа наполовину опустело

«Газпром» (MOEX: GAZP) сообщил о серьезных проблемах с запасами газа в Прибалтике. Единственное газохранилище в регионе опустошено более чем наполовину, следует из информации в Telegram-канале компании.

По состоянию на 25 декабря заполненность Инчукалнского хранилища сократилась до 49,5%. В прошлый отопительный сезон такой показатель был зафиксирован лишь в середине февраля.

К началу сезона отбора, напомнили в «Газпроме», хранилище было заполнено только на 61%. С учетом еще двух зимних месяцев и возможной растянутости отбора до весны это создает риски для газоснабжения потребителей, предупредили в компании.