Курорт «Красная Поляна» закрыл горнолыжные трассы из-за опасности схода лавин

Сочинский горнолыжный курорт «Красная Поляна» 27 декабря закрыл трассы из-за опасности схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

«На сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня»,— заявили в пресс-службе. Там уточнили, что на подготовку трасс сотрудникам курорта необходимо дополнительное время.

26 декабря «Красная Поляна» открыла горнолыжный сезон с трассы «Цирк-2». Сезон не открывали раньше, поскольку снега для этого было недостаточно, а погода была переменчивой.