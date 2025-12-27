В Самаре полицейские закрыли еще один елочный базар

В Промышленном районе Самары полиция закрыла несанкционированный елочный базар, сообщили в областном ГУ МВД.

«Продавец 1970 года рождения не имел государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а место реализации товара не входило в перечень официально утвержденных площадок для организации елочного базара»,— говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 47 хвойных деревьев и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

На прошлой неделе полицейские обнаружили несанкционированный елочный базар на ул. Магистральной в Кировском районе города.

По данным администрации Самары, в городе организовано 140 легальных торговых точек, которые расположены во всех районах. Елочные базары оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.

Сабрина Самедова