В Самаре полицейские выявили несанкционированный елочный базар

Во время очередного рейда полицейские проверили торговую точку на ул. Магистральной в Самаре. Во время проверки выявлен факт незаконной реализации хвойных пород деревьев (сосен), сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продавец 1993 года рождения торговал деревьями без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Также торговля осуществлялась вне мест, официально определенных органами местного самоуправления или исполнительной власти Самарской области.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении продавца.

Руфия Кутляева