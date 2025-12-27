Власти Украины сообщили о разоблачении ОПГ депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), состоявшую из депутатов Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Сколько человек входит в ОПГ, не уточняется. НАБУ рассказало, что раскрыть группу удалось в ходе «операции под прикрытием». По данным следствия, участники ОПГ систематически «получали неправомерную выгоду за голосование» в Раде. Ведомство пообещало привести подробности позднее.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что сотрудники НАБУ приехали в правительственный квартал в Киеве. По его словам, антикоррупционные органы могут предъявить обвинения нескольким депутатам от партии «Слуга народа», а другие чиновники уже пошли на сотрудничество с НАБУ. О ком идет речь, пока неизвестно.