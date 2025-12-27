Фиксированный тариф на проезд в электричках в черте Петербурга составит 65 рублей

С января 2026 года в Петербурге начнет действовать единый фиксированный тариф на проезд в пригородных электропоездах в пределах городской черты, сообщает «Фонтанка». Стоимость одной поездки составит 65 рублей, независимо от расстояния. Ранее тарифы формировались по зональному принципу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснили в городском комитете по транспорту, новая система призвана сделать железнодорожные перевозки более привлекательными для пассажиров и разгрузить наземный транспорт.

Основная цель — стимулировать жителей пользоваться электричками для поездок по городу, в том числе до центра, что должно снизить загруженность автобусов на вылетных магистралях и увеличить пассажиропоток на многих станциях.

Интересно, что новая цена в 65 рублей за поездку на электричке в черте города может оказаться даже ниже, чем планируемая стоимость проезда по транспортной карте «Подорожник».

Как писал ранее «Ъ Северо-Запад», разовый проезд в метро предлагается поднять с 86 до 95 рублей, а поездка по транспортной карте «Подорожник» или Единой карте петербуржца — с 60 до 66 рублей.

Андрей Маркелов