В 91 год умерла последняя из пятерняшек Дион
Умерла последняя из знаменитых сестер Дион Аннет, ей был 91 год. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя семьи. Сестры стали первыми в истории пятерняшками, пережившими младенчество.
Фото: Fred Thornhill / The Canadian Press / ZUMA / ТАСС
По словам собеседника NYT, Аннет Дион скончалась 24 декабря в пригороде Монреаля от осложнений болезни Альцгеймера.
Пять однояйцевых сестер — Ивон, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари — родились в Канаде 28 мая 1934 года. Когда младенцам было по четыре месяца, их передали под опеку Красного Креста. В 1935 году правительство Онтарио приняло закон, сделавший девочек подопечными короны до совершеннолетия. До девяти лет сестры жили в специальном детском саду, их часто использовали в коммерческой рекламе. Лишь в 1943 году родителям удалось вернуть над дочерьми опеку.
Все пятеро дожили до взрослого возраста. Первой в 1954 году умерла Эмили, потом в 1970-м — Мари, в 2001-м — Ивон, в марте 2025-го — Сесиль.