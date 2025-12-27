Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам энергетики и ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также при ударе вооруженных сил (ВС) России были задействованы БПЛА. Цели атаки, по данным Минобороны, достигнуты, все объекты поражены. Как уточнили в военном ведомстве, удар ВС РФ стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России.