Предновогодний ажиотаж перешел в ТЦ

Пробки на дорогах, в торговых центрах и в ПВЗ — в Москве начался предновогодний ажиотаж. В некоторых магазинах, как рассказали собеседники “Ъ FM”, среди клиентов даже возникает конкуренция за подарки. На них в этом году россияне готовы потратить в среднем 18 тыс. руб., выяснили в Superjob.ru.

В офлайн-магазинах количество покупателей уже увеличилось в полтора-два раза по сравнению с обычным днем», рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин: «Наибольший ажиотаж мы ожидаем 27 декабря. Традиционно суббота — это самый высокий по посещаемости день недели. Те, кто не успел купить подарки, конечно, придут в торговые центры. И это уже видно по пятнице, потому что многие раньше уходят с работы либо посещают ТЦ во время обеденного перерыва. Для торговых центров это очень хороший период, самый высокий по посещаемости, сравнимый только с гендерными праздниками в феврале и марте. Ожидаем прирост порядка 20-30% в среднем по неделе. Конкретно на высокие дни — пятницу, субботу, воскресенье, — придется на 50-100% больше продаж, чем в обычное время. Некоторые магазины выводят дополнительных продавцов, ставят больше смен. Плюс новогодние акции, какие-то особые скидки. Магазины быстро адаптируются и готовы к предновогоднему ажиотажу, который идет достаточно долго».

Дополнительный поток клиентов в торговые центры происходит за счет маркетплейсов. Как ранее писал РБК, многие покупатели столкнулись с задержками при доставке зарубежных заказов. Одной из причин логистических сбоев стал предновогодний ажиотаж. Те, кому посылки пришли вовремя, все равно вынуждены стоять в длинных очередях из-за повышенного спроса, рассказал владелец сети ПВЗ и автор проекта «Все про ПВЗ» Данил Адаменко: «В последние дни поставки увеличились в полтора-два раза. Кто-то очень долго тянет с выбором подарка, кто-то ждет зарплату. Обычно 30 и 31 декабря у ПВЗ стоят очереди, которые начинаются на улице. Люди забирают свой заказ в последнюю очередь.

Иногда мы даже задерживаемся и 31 декабря работаем дольше, потому что мы входим в положение наших клиентов. Все сотрудники опытные, работают уже не первый год, поэтому все к этому готовы. Мы всегда ставим второго человека в помощь, потому что на некоторых пунктах физически невозможно и принимать, и выдавать товар. Поток людей настолько большой, что одному просто не справиться».

Как предупреждают власти, пик загруженности дорог придется на последние дни декабря. На движение влияют снижение скорости из-за погодных условий и увеличение числа поездок в предновогодний ажиотаж. Цена на такси в праздничные дни взлетела в полтора раза, рассказал владелец московского таксопарка и водитель такси Сергей Трифонов: «В выходные все уезжают за город, многие берут отгулы на 29 и 30 декабря. В выходные москвичи начнут выезжать из столицы. В воскресенье в городе станет намного спокойнее.

Цены на такси скачут и повышались в полтора раза. В прошлом году многие водители выходили на линию в новогоднюю ночь, чтобы подзаработать. Но их ожидания не оправдались. Как будет в этом году, непонятно. Сказывается и погода, многие не хотят откапывать свои автомобили из-под снега и рисковать. Сейчас везде проводят корпоративы, поэтому многие оставляют пользуются общественным транспортом и такси».

Спрос вырос и на доставку подарков, отмечают участники рынка. На этом фоне автокурьеры в период праздников могут заработать до 300 тыс. руб., рассказывал ранее “Ъ FM”.

Ангелина Зотина