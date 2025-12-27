Четверо россиян пострадали в ДТП на трассе Москва — Брест в Белоруссии

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Москва — Брест в Витебской области (Белоруссия). Из них — четверо россиян, включая водителя. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике.

Авария произошла сегодня в 2:40 в Толочинском районе области. По данным МВД Белоруссии, по пути из Минска водитель автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. Погибла женщина. В салоне находились два водителя и 12 пассажиров.