Главой Роскадастра назначена Татьяна Громова

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Татьяну Громову руководителем публично-правовой компании Роскадастр. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Татьяна Громова окончила Красноярский аграрный госуниверситет. Работала в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края и в региональном управлении Роснедвижимости (сейчас — Росреестр), которое впоследствии возглавила (в 2011–2018 годы). В 2018 году стала руководителем аналогичной структуры в Подмосковье.

В 2020 году была назначена советником главы Росреестра. В 2022-м перешла на пост замруководителя. В этой должности госпожа Громова в том числе координировала работу территориальных органов Росреестра в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.