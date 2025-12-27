Главой Роскадастра назначена Татьяна Громова
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Татьяну Громову руководителем публично-правовой компании Роскадастр. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Татьяна Громова окончила Красноярский аграрный госуниверситет. Работала в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края и в региональном управлении Роснедвижимости (сейчас — Росреестр), которое впоследствии возглавила (в 2011–2018 годы). В 2018 году стала руководителем аналогичной структуры в Подмосковье.
В 2020 году была назначена советником главы Росреестра. В 2022-м перешла на пост замруководителя. В этой должности госпожа Громова в том числе координировала работу территориальных органов Росреестра в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.