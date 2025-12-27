Бастрыкин потребовал доклад о пожаре с двумя погибшими в Североуральском округе

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух человек во время пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Калья Североуральского округа (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее, 26 декабря, возгорание ликвидировали на площади 40 кв.м. Пожарные спасли одного человека, еще десять жильцов эвакуировались из здания самостоятельно. По словам мэра Североуральска Виталия Никитенко, два человека были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Градоначальник добавил, что в поселок в тот же вечер прибыли сотрудники СКР, прокуратуры и ОМВД. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз. СУ СКР по Свердловской области тогда возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СКР по региону Богдан Францишко.

Василий Алексеев