Два человека погибли при пожаре в Свердловской области

Два человека погибли, и еще четверо пострадали во время пожара в многоквартирном доме в поселке Калья (Свердловская область), сообщили «Ъ-Урал» в МЧС Свердловской области. Тела погибших были обнаружены в ходе тушения пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание было локализовано на площади 40 кв.м. Пожарные спасли одного человека, еще десять жильцов эвакуировались из здания самостоятельно. Причины пожара устанавливаются, добавили в МЧС.

Upd: в 22:15 как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, также назначен комплекс экспертиз. Личности погибших устанавливаются.

«Сведения, опубликованные в ряде средств массовой информации, о том, что пожар якобы произошел на территории частного пансионата, не соответствуют действительности",— добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полина Бабинцева