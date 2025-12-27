Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин предупредил о негативных экономических последствиях для Латвии в случае демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Господин Касаткин отметил, что такое решение ударит по доходам прибалтийской республики и усугубит дефицит ее бюджета. «Рига понесла бы только издержки от реализации подобного негативного сценария»,— заявил дипломат.

По словам господина Касаткина, ж/д пути с Россией важны не только для двусторонних отношений, но и для торгового взаимодействия Евросоюза с азиатскими странами. Он выразил надежду, что латвийские власти и национальный бизнес проявят здравомыслие, поскольку долгосрочные негативные последствия от демонтажа перевесят «сиюминутный пропагандистский эффект».

В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на президента Эдгарса Ринкевичса писал, что власти страны рассматривают возможность полного демонтажа ж/д участка, связывающего Латвию с Россией.