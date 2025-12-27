В Труновском округе злостный нарушитель сбил насмерть пешехода

В Труновском округе Ставропольского края Лада Гранта под управлением 19-летнего водителя насмерть сбила пешехода на ночной дороге, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. Инцидент произошел 26 декабря около 23:55 на 25 километре автодороги Изобильный — Труновское — Кугульта. Пешеход-мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте, его личность пока устанавливают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Автоинспекторы сразу отметили ключевые причины трагедии. Пешеход шел по проезжей части ночью без световозвращающих элементов на одежде, что резко снизило его видимость. Водитель, местный житель с водительским стажем всего один год, не справился с ситуацией. Он уже 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, что говорит о систематических проблемах в его вождении.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Труновскому округу майор полиции Александр Чмырев дал комментарии по происшествию. Он подчеркнул, что детальные обстоятельства еще выясняют. Полиция проводит проверку, чтобы установить все нюансы.

Дорога Изобильный — Труновское — Кугульта проходит через сельские районы Ставропольского края. Этот участок известен слабым освещением ночью, что усиливает риски для пешеходов. В Труновском округе с населением около 28 тысяч человек фиксируют множество мелких ДТП ежегодно, но смертельные случаи редки. По данным ГИБДД, в 2025 году в крае погибли 312 человек в авариях, из них 89 — пешеходы, часто по вине самих переходивших дорогу.

Станислав Маслаков