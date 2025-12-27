Ozon: россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива

В декабре 2025 года россияне купили в два раза больше безалкогольного вина и втрое больше безалкогольного пива, чем годом ранее. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Ozon (MOEX: OZON) fresh.

По данным сервиса, граждане стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh. Спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу покупали почти в 7 раз больше в сравнении с декабрем 2024 года, растительный майонез — вдвое чаще.

В сентябре Росстандарт впервые с 2012 года принял новый ГОСТ для пива. Он призван установить более четкое определение продукции, облегчив борьбу с фальсификатом. Компании, пользуясь отсутствием проверок, могут снижать обязательную долю солода в сырье для сокращения себестоимости. Новый стандарт должен начать действовать с 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Брожение приводят в норму».