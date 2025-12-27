В Карачаево-Черкесии в 2025 году незаконные рубки леса сократились в 11 раз

Министерство природных ресурсов Карачаево-Черкесии зафиксировало резкое снижение незаконных рубок в 2025 году. Инспекторы выявили 21 случай вырубки против 38 годом ранее. Объем нелегальной древесины сократился с 1315 кубометров до 126,3 кубометра. Ущерб лесному фонду уменьшился с 101,4 млн рублей до 18,4 млн руб.

Инспекторы усилили контроль и провели более 6 тыс. рейдов по лесному фонду. Они организовали 47 совместных выездов с полицией и проверили 102 транспортных средства. Все нарушения передали в правоохранительные органы. По ним возбудили 6 уголовных дел. Восемь нарушителей добровольно возместили ущерб.

Министерство связывает успех с комплексными мерами. Сотрудники улучшили техническое оснащение патрулей. Они усилили контроль на ключевых участках и провели разъяснительную работу с жителями. Это охватило тысячи человек через встречи и СМИ.

Перед Новым годом власти нарастили охрану молодых хвойных деревьев. Восемь мобильных групп присоединились к ежедневным патрулям. На трех контрольно-пропускных пунктах круглосуточно дежурят посты. Такие шаги предотвращают сезонный всплеск рубок.

Ранее в октябре суд рассмотрел дело о рубке 46 деревьев на 16,3 млн рублей в Прикубанском районе. Это показывает, что крупные инциденты продолжают выявлять.

