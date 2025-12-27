МЧС оценило ущерб от пожаров в России в 2025 году в 20 млрд рублей

С начала года пожарные МЧС сохранили от огня имущество на 36,5 млрд руб., заявил глава министерства Александр Куренков. По его словам, ущерб от пожаров превысил 20,1 млрд руб.

27 декабря МЧС отмечает 35-летие с момента образования. За это время сотрудники МЧС потушили 8,6 млн пожаров, ликвидировали 32 тыс. чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обезвредили 2,1 млн взрывоопасных предметов, рассказал министр в интервью ТАСС.

Господин Куренков уточнил, что подразделения МЧС за границей провели более 600 гуманитарных операций и оказали помощь людям более чем в 140 странах.

В июле Минприроды изменило свои методические указания по измерению площади лесных пожаров. Теперь подсчет пройденной огнем площади можно будет вести с помощью беспилотных воздушных средств, самой популярной разновидностью которых являются квадрокоптеры.

Подробности — в материале «Ъ» «БПЛА большой, ему видней».