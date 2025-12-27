Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

В Беловском муниципальном округе полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека. Трагедия произошла 26 декабря в 21:00 на 21-м км автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск, сообщили в главке МВД России по Кемеровской области.

Как установила полиция, виновником происшествия стал 58-летний водитель ВАЗ-2114. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым тягачом Scania.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 25, 31 и 37 лет погибли.

Михаил Кичанов