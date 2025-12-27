На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений

Ространснадзор в период с января по сентябрь выявил более 5 тыс. нарушений на железнодорожной инфраструктуре, сообщил глава службы Виктор Гулин. Он уточнил, что инспекторы провели за это время 70 проверок.

Число выявленных нарушений господин Гулин назвал в интервью ТАСС. Он добавил, что сейчас действует строгий контроль через систему лицензирования перевозчика. Кроме того, внедряются современные методы надзора.

По словам главы Ространснадзора, с 2023 года в России работают сервисы для самообследования перевозчиков. В 2024 году была запущена система оценки их добросовестности. В октябре 2025-го служба получила доступ к системам РЖД для дистанционного контроля технического состояния вагонов.